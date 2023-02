MHP'li Büyükataman Bursa'da depremzedeleri ziyaretinde konuştu:

Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

BURSA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, deprem yaralarının el birliğiyle sarılacağını belirterek, "Bursa teşkilatları olarak biz de bütün il, ilçe teşkilat yöneticilerimiz başta olmak üzere inşallah devamında bütün mensuplarımızın da dahil olacağı şekilde 'Kardeş Aile Projesi'ni Bursa'da başlatıyoruz. Afet bölgesinden, deprem bölgesinden mağdur olup Bursa'ya gelen, yerleşen her bir ailemizi, her bir yöneticimiz kardeş aile olarak kabullenecek." dedi.



Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Emirsultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedeleri ziyaret eden Büyükataman, burada yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Çocuk oyun alanındaki depremzede çocuklarla yakından ilgilenen Büyükataman, onlarla sohbet etti. Çocuklara çikolata veren Büyükataman, ardından onlara oyuncak hediye etti.

Ücretsiz marketi ve yemekhaneyi de gezen İsmet Büyükataman, burada da depremzedelerle sohbet etti. Büyükataman, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 ili kapsayan büyük deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Allah'ın izniyle bu yaraları milletçe saracaklarını ifade eden Büyükataman, "Hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. Devletimiz bütün birimleriyle afet bölgesinde. Bütün ihtiyaçları karşılayabilecek ölçüde ve büyük bir gayretle yaraları sarmanın çabası içinde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızla Cenabıhak'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." diye konuştu.



Büyükataman, afetin yaşandığı ilk günden bu yana Bursalı vatandaşların ve birimlerin bölgedeki yaralara merhem olmak hususunda olağanüstü bir gayret içine girdiğini vurgulayarak, bir gönül seferberliği anlayışı içinde bölgede arama kurtarma çalışmaları ve ihtiyaçların giderilmesi hususunda samimi bir çaba sarf edildiğini aktardı.

Afet bölgesinden Bursa'ya misafir olarak gelen depremzede vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten Büyükataman, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün olağanüstü gayretleriyle ilk günden bu yana KYK yurtlarında deprem bölgesinden misafir olarak bize emanet edilen vatandaşlarımızın yerleştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yapılan çalışmaları yerinde ziyaret imkanı bulduk. Hamdolsun bu millet gönlü zengin büyük bir millet. Yüreğini sonuna kadar herkese açmış konumda. Bölgeden buraya intikal edecek bütün vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Hiç endişeleri olmasın. Yaralarını el birliği içinde saracağız. Bütün ihtiyaçlarını da Allah nasip ederse karşılayacağız." ifadelerini kullandı.



- "Kardeş Aile Projesi"

İlk günden itibaren deprem bölgesinde MHP'nin bütün birimleriyle, teşkilatlarla, Ülkü Ocakları ile yaraların sarılması konusunda devlete yardımcı olabilmenin çabasını ortaya koyduğuna dikkati çeken Büyükataman, şunları kaydetti:

"Halen bölgede bütün arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koyarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede Sayın Genel Başkanımız çok anlamlı bir projeye önayak oldu. Sayın Genel Başkanımız afet bölgesi olan 11 ilden, 0-5 yaş arasındaki her ilden bir evladımızın ömür boyu bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde Devlet Bahçeli Vakfının böyle bir sorumluluğu üstlendiğini kamuoyuyla paylaşmışlardı. Allah kendilerinden razı olsun. Bursa teşkilatları olarak biz de bütün il, ilçe teşkilat yöneticilerimiz başta olmak üzere inşallah devamında bütün mensuplarımızın da dahil olacağı şekilde 'Kardeş Aile Projesi'ni Bursa'da başlatıyoruz. Yani afet bölgesinden, deprem bölgesinden mağdur olup Bursa'ya gelen, yerleşen her bir ailemizi, her bir yöneticimiz, kardeş aile olarak kabullenecek. Bütün ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da bir sorumluluk anlayışı içinde çaba sarf edecek. Böyle önemli bir projeye arkadaşlarımız önayak oldu. Kamuoyuyla paylaşmak ve kendilerini bu vesileyle tebrik etmek istiyorum. Bu yaraları beraberce saracağız. Devletimiz büyüktür, milletimiz kadirşinastır. Kimsenin endişesi olmasın. Hep birlikte ayağa kalkacağız."

