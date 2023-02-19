Bursa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Selamet Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki evde, doğal gazdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 2 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar oluştu.





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