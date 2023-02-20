Depremde kaybettiği bilgisayarının üzüntüsünü dile getiren küçük kıza yenisi hediye edildi

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ve çadırda kalan 7 yaşındaki Melek'e, istediği bilgisayar Bursa Büyükşehir Belediyesince hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere tanık olan çocuklara bölgede oyuncak dağıtımı yapan ekipler, Hatay'da evlerinin yıkılması sonucu halası ve eniştesiyle birlikte çadırda kalan 7 yaşındaki Melek'in istediğine duyarsız kalmadı.

Küçük kızın bilgisayarının enkaz altında kalmasına çok üzüldüğünü dile getirmesi üzerine ekipler harekete geçerek yeni bir bilgisayar temin etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazali Şen, daire başkanları Hakan Bebek ve Feridun Tarım ile ekipler, Melek'i çadırında ziyaret ederek bilgisayarı teslim etti. Ödevlerini yapan Melek'le sohbet eden Gazali Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın selamını ileterek, üzülmemesini istedi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şen, oyuncak bebek ve gıda yardımında da bulunduklarını belirterek, Melek ve ailesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak olan konteyner kente nakledileceğini ifade etti.

Melek'in halası Fatma Açık da depremde evlerinin yıkıldığını, yanlarına terlik dahi alamadan dışarı kaçtıklarını anlattı. 1 yaşından beri yeğeni Melek'e kendisinin baktığını aktaran Açık, "Eşim ve yeğenim Melek ile birlikte 3 kişi çadırda kalıyoruz. Melek birinci sınıfa gidiyor. Okuma yazmayı yeni öğreniyor. Elimize ne geçerse tekrar yaptırıyorum, yazıları okutuyorum. Geçtiğimiz günlerde ekipler gelerek bizlerle sohbet etti. Melek de bilgisayarının enkaz altına kalmasına çok üzüldüğünü dile getirdi. Ekipler bizi kısa süre sonra ziyaret edip bilgisayar getirdi. Hiç beklemiyordum. Bize de sürpriz oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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