Bursa'da bir kişi arsasından geçen yolu tel örgüyle kapattı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, kendisine ait olan arsadan araç geçişini engellemek için tel örgü çekerek yolu trafiğe kapattı.

Lütfü Şenyayla, Hamitler Mahallesi Harput Sokak'ın sonundaki evinin yanında bulunan arazisini tel örgüyle çevirdi.

Şenyayla, AA muhabirine, ekipler tarafından sınır tespiti de yaptırdığını ve belediye ekiplerinin kontrolleri sonunda yolu tel örgüyle kapattığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıl araç ve yaya geçişi için arazisini kapatmadığını, son yıllarda ise araçların geçiş sırasında bahçe duvarına zarar verdiği için kapatmak istediğini belirten Şenyayla, şunları kaydetti:

"Burada yol biter. Burası arsa, yol yok. Çevirdiğim yer, tapu kadastrodan bana verilen yerdir. Tapuda da 135 metrekare olarak geçer. Bir santim çıktığım yer yok. Burada hatta yol yok, kapatmamıştım. İsteyenler belediyeye sorabilirler, bütün evrak belediyede. Zabıta geldi, evrakı alıp gitti, şikayeti kapatmışlar. Burada yol yok, burası çıkmaz sokak. Benim arsanın oradan yol biter. Burayı da kapatmamıştım. Arsadan geçiyorlardı ama iki üç defa benim yerimi yıktılar. Hatta garajı bile yıkacaklardı. 'Ya arkadaş böyle yapmayın biraz o yandan dönün.' dediğimde 'Sana mı soracağız?' dediler. 'Ya arkadaş burası yol değil burası arsa.' dediğimde 'O zaman kapat biz de geçmeyelim.' dediler. En son bana onu yaptırdılar. Kendi yerimi kapattım, ben kimsenin yolunu kapatmadım."









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