Harmancıklı üreticiler kurbanlık küçükbaş hayvanlarını depremzedelere bağışladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde küçükbaş hayvan üreticileri, kesilerek etleri deprem bölgesindeki aşevlerinde kullanılmak üzere kurbanlık olarak yetiştirdikleri küçükbaş hayvanlarını bağışlıyor.

Harmancık Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çağrısı üzerine, kırsal mahallelerden üreticiler ilk olarak 25 küçükbaş hayvan bağışıyla kampanyaya katıldı. Belediye hoparlöründen yapılan ikinci duyurunun ardından 20 hayvan daha teslim edildi.



Bağışlanan hayvanlar, belediye ekiplerince bağışçı üreticilerin adreslerinden alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde belirlenen et entegre tesislerine götürülüyor.



Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden itibaren ilçe halkının duyarlı davranarak gıda ürünlerinden giyim malzemesine, yakacak odundan, ekşi mayalı ekmeğine kadar destekte bulunduğunu belirtti.



Ataş, "Rabb'im bu birlik ve beraberlik içinde yapılan yardımları kabul eylesin. Asrın felaketinde yaralarımızı hep birlikte saracağız ve Harmancıklı hemşehrilerim bunun en güzel örneğini, elinden ne geliyorsa sonuna kadar destekliyor. Herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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