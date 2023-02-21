İnegöl'den deprem bölgesine 670 araçlık destek sağlandı

İNEGÖL (AA) - Bursa'nın İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye ilçeden 670 tır ve kamyonluk yardım ulaştırıldığını söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yönelik desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

Bugüne kadar ilçeden 670 tır ve kamyondan oluşan yardım araçlarının deprem bölgesine ulaştırıldığını dile getiren Arslan, bölgeden gelen ve 380 aileden oluşan yaklaşık 2 bin 300 depremzedenin de hayırseverlerin desteği ile konaklayacakları alanlara yerleştirildiğini belirtti.

Arslan, ülke olarak büyük bir acının yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir dayanışma ve millet olarak birliktelik örneği gösterdik. İnşallah devletimizin gücü, milletimizin de birlikteliği ile bu acıları kısa sürede onaracağız. İnegöl olarak halen yardımlarımız devam ediyor. Bu bir süreç. Bugüne kadar, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, ticaret, şoförler, mobilyacılar odalarımız gibi tüm İnegöl seferber oldu. Bunları anlatırken çok duygulanıyorum. Depremden çıkan bir çocuğun, 'sucuk istiyorum' demesi üzerine kasaplarımız kendi aralarında toplanıp, bölgeye sucuk götürüp, pişirip depremzede kardeşlerimize ikram etmeleri… O kadar güzel hikayeler var ki bu süreçte. Bütün acılara rağmen bizi bir araya getiren, umutlandıran, halen insanlarımızın ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan güzel örnekler var."

Afet bölgesinden gelen öğrencilerle ilgili bilgiler paylaşan Eren Arslan, "Deprem bölgesinden gelen öğrenci sayısı 287. Bunların ilkokuldan lise kademesine kadar, yaklaşık 80 farklı okula kendi tercihleri doğrultusunda ve bulundukları bölgeye göre yerleştirmeleri yapıldı. Okullarımızla da çok yakın temas halindeyiz. Bu noktada özellikle de tüm okullarımız büyük bir sahiplenme gösterdiler." dedi.





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