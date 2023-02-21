Mudanya Belediyesi sahipsiz hayvanlar için mama üretimine başladı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye ekipleri sahipsiz hayvanlar için yapılan çalışmalar kapsamında mısır, buğday gibi doğal daneler ve yan tarım ürünlerini kedi ve köpek mamasına dönüştürmeye başladı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde toplanan malzemeler, öğütücüde karıştırılarak kedi ve köpekler için yüksek besin değerine sahip mama haline getirilerek ekiplerce ilçede yaşayan sahipsiz hayvanlara her gün düzenli olarak dağıtılacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçede sayıları artan sahipsiz hayvanların beslenme sorununa sürdürülebilir bir projeyle çözüm bulduklarını ve daha fazla mama üreterek daha fazla hayvana ulaşacaklarını belirtti.

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