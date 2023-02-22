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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki 3 eğitim kurumu depremzedeler için AFAD standartlarında çadır üretiyor

AA

Bursa'daki 3 eğitim kurumu depremzedeler için AFAD standartlarında çadır üretiyor

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa'daki Borsa İstanbul ve Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Olgunlaşma Enstitüsü'nün öğretmen ve öğrencileri, afet bölgesinde yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD standartlarında çadır üretimi yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen insanların ihtiyaç duyduğu her alanda, mesleki eğitimin üretim kapasitesini kullanmaya başladıklarını söyledi.

Gür, salgın döneminde olduğu gibi bugünlerde de özellikle meslek liselerinin ve hayat boyu öğrenme kurumlarının üretim kapasitesini, ihtiyaç duyulan her anda deprem bölgesine yönlendirmeye başladıklarını dile getirdi.

Türkiye genelindeki meslek liselerinin ekmekten yemeğe, kumanyadan tulum ve battaniyeye birçok alanda afetzedeler için yoğun çalışma yürüttüğünü vurgulayan Gür, şöyle devam etti:

"Bursa'da 3 okulda çok özel bir çalışmayı Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in liderliğinde başlattık. O da çadır üretimi. Metal ve tekstil alanları öğretmenimizle, öğrencilerimizle yaklaşık 10 gündür hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Afet çadırı üretimine başladık. Çadır iki bölümden oluşuyor. Çadırın bir metal bölümü var, bir de tekstil dediğimiz çadır bölümü var. Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çadırın metal bölümünü gerçekleştiriyoruz. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Olgunlaşma Enstitüsünde de çadırın tekstil kısmını üretiyoruz."

- Sanayiden kumaş tedarikine, kalıp hazırlanmasına destek

Bursa sanayisine teşekkür eden Gür, firmaların, çadır üretiminin hızlanarak seri üretime geçmesinde okullara çok büyük fayda sağladığını anlatı.

Kumaşların tedarikinde, çadırın kalıbının hazırlanmasında, kesiminde tam bir işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Gür, "Bursa'da ve diğer illerimizde üretilen bütün çadırlar özellikle yanmaz kumaştan, AFAD'ın hazırladığı şartnameye uygun olarak üretiliyor, bir branda çadır üretilip gönderilmiyor. Bütün teknik detaylara dikkat ederek, Türkiye'de ve dünyada standartta neyse ona uygun üretimler gerçekleştiriliyor. Bu konuda da standartlarımızı çok daha yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Gür, üretimi tamamlanan 410 çadırı afet bölgesine ulaştırdıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla Pazarcık merkezli depremin ertesi günü Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 38 ton kuru gıdayla seyyar mutfak kurduklarını dile getiren Gür, şunları kaydetti:

"Kısa sürede 100'e yakın seyyar mutfak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kuruldu ve oradaki insanlarımızın yemek ihtiyacı karşılandı. Sonra sırayla soba ihtiyacı oldu soba ürettik, tulum ihtiyacı oldu tulum ürettik. Biz çok büyük bir camiayız. Bu camiada, üreten okullar, milletin fabrikaları var. Biz bu anlamda bu milletin fabrikalarını, milletin ihtiyaçları için çalıştırmaya, sabahlara kadar çalışarak devam edeceğiz."

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