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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör telsizcilerden deprem bölgesindeki çalışmalarda kesintisiz iletişim desteği

AA

Amatör telsizcilerden deprem bölgesindeki çalışmalarda kesintisiz iletişim desteği

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde afet bölgesinde görev alan amatör telsizciler, arama kurtarma ekipleri ile AFAD arasında kesintisiz haberleşmeye destek sağlayarak enkazdan canlıların kurtarılmasında önemli rol üstlendi.

Depremin ardından özellikle yıkımın olduğu bölgelerde iletişimde yaşanan kopukluk, gönüllü olarak görev yapan amatör telsizcilerin sahadaki bilgiyi afet koordinasyon merkezlerindeki yetkililere aktarmasıyla aşıldı.

Amatör telsizciler, depremlerde göçük altından çıkarılan bir yaralının doğru noktaya hızlı şekilde ulaşması ya da enkazda oluşan yangın, elektrik kesilmesi gibi sorunları telsizler aracılığıyla merkeze ulaştırarak kısa sürede çözümünü sağladı.

Yurt dışıyla da iletişim kurarak uluslararası yardımlaşmada önemli görev üstlenen amatör telsizciler, ülkelerden gelen talep ve önerileri de AFAD'a iletti.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şubesi Başkanı Cankut Kalyoncu, AA muhabirine, acil ve afet durumlarında gönüllü olarak haberleşme desteği sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 40 bin amatör telsizcinin olduğunu belirten Kalyoncu, "Depremlerden sonra tamamıyla iletişim belki kesilmedi ancak sürekliliğinde problem oldu. Bizler de AFAD ile yaptığımız istişare sonucunda Kahramanmaraş'a geçtik. Orada GSM operatörlerinin kesintili şekilde hizmet verdiğine tanık olduk. Telsizlerimiz vasıtasıyla enkaz noktalarındaki ihtiyaçlar, talepler ve oradan merkeze aktarılması gereken tüm bilgileri de kesintisiz, eksiksiz olarak aktardık." diye konuştu.

Kalyoncu, bu tür afetlerde ilk 72 saatin önemine dikkati çekti.

Süreçte iletişim kopukluğu yaşanması durumunda enkazlardan gelen talep ve bilgilerin kesintiye uğrayabildiğini kaydeden Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Burada önemli olan nokta şu; enkazdan çıkarılan bir yaralıya doğru noktaya, doğru şekilde, hızlı bir şekilde ambulansın sevk edilmesi enkazda oluşabilen bir yangına anında müdahale edilmesi, enkazlarda var olan elektriğin kesilmesi gibi talepleri çok hızlı bir şekilde aktarmamız gerekebiliyor. Doğal olarak arama kurtarma ekipleriyle merkez istasyonları arasında bir köprü vazifesi görmüş oluyoruz. Arama kurtarma ekiplerinin göstermiş olduğu performansı bizler de aynı şekilde telsizler üzerinden gösterdik."

- Yurt dışıyla da irtibatı sağladılar

Cankut Kalyoncu, depremde önemli bir görevi yerine getirdiklerini anlatarak, "Enkazda çalışanlar kadar enkazın yan tarafında, arkasında, görünmeyen başka bir yerinde mutlaka bir amatör telsizci arkadaşımız vardı. Onlar da gece gündüz demeden sürekli çalıştılar." dedi.

Bölgede faaliyet gösteren bağımsız radyo amatörleri ve diğer derneklerle beraber hareket ettiklerini aktaran Kalyoncu, enkaz alanlarındaki bilgileri merkeze iletmeye çalıştıklarını belirtti.

Sadece Kahramanmaraş'ta, 10'u TRAC üyesi 30 amatör telsizcinin görev yaptığını dile getiren Kalyoncu, "Deprem bölgesine ulaştığımızda 'kısa dalga' diye tabir ettiğimiz istasyonumuzu kurduk. İstasyon üzerinden hemen orada dinlemede olduğumuzu söyledik. AFAD'ın koordinasyon merkezinde bulunan bir arkadaşımıza sürekli sahadan gelen bilgileri aktardık." bilgisini paylaştı.

Fransa, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleriyle görüşme sağlayıp Türkiye'deki yetkililerle aralarında köprü vazifesi gördüklerini ifade eden Kalyoncu, yurt dışından deprem bölgesine gelen telsizcilerle de işbirliği yaptıklarını ifade etti.

- Amatör telsizci nasıl olunur

Kalyoncu, son depremlerle amatör telsizciliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amatör telsizci olmak için 12 yaşından büyük olmamız gerekiyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesine e-Devlet şifresiyle giriş yaptığımızda bir ön başvuru sayfası karşımıza çıkıyor. Bu ön başvuru kısmını tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizlere bir sınav tarihi atanıyor. Bu sınavda başarılı olduğumuz takdirde tekrar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne başvurarak lisansımızı edinebiliyoruz."


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