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MÜSİAD Kahramanmaraş'ta 2 bin konteynerlik yaşam alanı kuracak

AA

MÜSİAD Kahramanmaraş'ta 2 bin konteynerlik yaşam alanı kuracak

BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, genel merkezlerinin Türkiye çapında tüm şubelerini kapsayacak şekilde başlattığı çalışmayla, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 2 bin konteynerden oluşan yaşam alanı inşa edileceğini bildirdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Şenocak, MÜSİAD ve şubeleri olarak 11 ili etkileyen depremin yaralarının sarılması adına ilk günden itibaren aralıksız çalıştıklarını belirtti. Şenocak, afetten etkilenen illerdeki şube başkanları ile sürekli irtibatta olarak bölge halkının yiyecek, içecek, giyecek ve ısınma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin AFAD koordinatörlüğünde bölgeye gönderildiğini anlattı.

Depremin getirdiği büyük yıkımın ardından bölge halkının en önemli ihtiyaçlarından birinin barınma olduğunu vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti:

"Genel merkezimiz, devletimizin bölgeye kazandıracağı deprem konutlarının yapımı tamamlanana kadar depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karşılanabilmesi için önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. İçişleri Bakanlığımız ve genel merkezimizin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 2 bin konteynerden oluşan bir yaşam alanı kurmayı planlıyoruz. Konteyner kentimizi nisan ayından itibaren etap etap tamamlamayı hedefliyoruz."

Şenocak, 8 bin kişinin geçici barınma ihtiyacının karşılanacağı yaşam alanındaki 2'şer odalı 21 metrekarelik konteynerlerin, içinde mutfak, banyo ve tuvalet olacak şekilde tasarlandığını aktararak, "Geçici yaşam alanlarımızın içinde beyaz eşya, koltuk ve masa, mutfak eşyaları, ısıtma sistemi gibi günlük hayatın olmazsa olmazı tüm objeler ve sıcak su bulunacak. Aynı zamanda inşa etmeyi planladığımız yaşam alanımızda altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yanı sıra sağlık ocağı ve kreş gibi sosyal donatı alanları ile idari hizmet binaları da yer alacak." ifadelerini kullandı.

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