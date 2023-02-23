Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Uslu Caddesi'ndeki kavşakta ters şeritten giden H.K. (17) idaresindeki plakasız bir motosiklet, karşı yönden gelen Volkan K. (45) idaresindeki 32 HV 851 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü H.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan A.C.K. (14) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında motosiklet kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.





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