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Bursa'daki Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

AA

Bursa'daki Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

BURSA (AA) - Bursa Olgunlaşma Enstitüsünde çalışan usta öğretici ve kursiyerler, depremden etkilenen vatandaşlar için kıyafet, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleriyle başladıkları üretimi uyku tulumuyla sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen vatandaşlar için battaniye, kazak, atkı, bere, çocuk tulumu gibi birçok ihtiyaç malzemesi üreten Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, üretimine uyku tulumu ile devam ediyor.

Üretilen uyku tulumları depremzedelerin zorlu kış şartlarında ısınma ihtiyacına yönelik olarak tasarlanıyor. Üretim yapılırken planlamalar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre devam ediyor. Hummalı bir çalışma yürütülen enstitüde çok sayıda öğretmen, usta öğretici ve kursiyer makinelerin başına geçerek uyku tulumları dikiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, deprem felaketi sonrasında Bursa eğitim camiası olarak seferber olduklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonu ve Valiliğin iş birliğinde deprem bölgesindeki vatandaşlara soğuk kış şartlarında destek olabilmek için ilk günden itibaren çalıştıklarını belirten Gür, "Kıyafet ve battaniyeden çadır ve sobaya, gıda maddesinden bölgede kurduğumuz seyyar mutfak ekiplerine kadar tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Bursa eğitim camiası olarak meslek liselerimizden hayat boyu öğrenme kurumlarımıza, temel eğitim okullarımızdan ortaöğretim okullarımıza kadar hep beraber seferber olduk. Bursa Olgunlaşma Enstitümüzde bu kapsamda önemli üretimler gerçekleştiriyor. Enstitümüz tarafından üretilen uyku tulumları deprem bölgesine sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç da enstitüdeki tüm bölümlerin canla başla, fedakarlık yaparak çalıştığını aktardı.

Hazırlanan ihtiyaç malzemeleri Bursa Valiliği ve AFAD koordinasyonuyla deprem bölgesine gönderiliyor.


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