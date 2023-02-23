Kahramanmaraş'ta yıkılan sitenin şantiye şefi Bursa'da gözaltına alındı

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BURSA (AA) - Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan bir sitenin sorumlusu, Bursa'da yakalandı.

Depremde yıkılan binaların müteahhit ve sorumlularıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta çöken ve 70 kişinin öldüğü 25 daireli Badı Saba Sitesi'nde şantiye şefi olarak görev yapan mimar A.E.Ç'nin Bursa'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.E.Ç'yi Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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