Bursa'da imalathanede çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde imalathanede çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Ürünlü Mahallesi'ndeki metal sanayi üzerine faaliyet gösteren imalathanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın imalathanede hasara neden oldu.

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