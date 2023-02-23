Bursa'da hastanenin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde devlet hastanesinin kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüdavendigar Mahallesi'ndeki Çekirge Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hastane personelinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.



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