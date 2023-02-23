Bursa'daki hastanelerde 6 bin 287 depremzedeye hizmet verildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bursa'ya yaralı olarak getirilen 6 bin 287 afetzede, kentteki hastanelerde tedavi gördü.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı kurtulanların bölgedeki ilk müdahalenin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlere sevk edildiği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden Bursa'ya getirilen 6 bin 287 depremzedenin, Bursa'daki kamu, üniversite ve özel hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, depremlerin ardından personel, tıbbi cihaz ve malzemelerin bölgeye sevkinin yanı sıra bölgeden getirilen depremzedelerin tedavisi için de seferber olduklarını belirtti.

Yavuzyılmaz, deprem bölgesinden Bursa'ya getirilen 6 bin 287 hastanın 4 bin 561'inin kamu hastanelerinde, 525'inin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ve 1201'inin özel hastanelerde tedavi edildiğini aktardı.

Hastaların büyük çoğunluğunu taburcu ettiklerini bildiren Yavuzyılmaz, "Şu an 94'ü kamu hastanelerimizde, 25'i üniversite hastanesinde ve 8'i özel hastanede olmak üzere 127 hastamızın yatarak tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Hastanelere yatışları yapılan depremzedelerin daha kolay bulunabilmesi ve koordinasyonu kolay bir şekilde sağlayabilme adına OYS (Olay Yönetim Sistemi) kayıtlarını oluşturduklarına dikkati çeken Yavuzyılmaz, depremzede vatandaşların tedavisi ve sonrasında sağlık hizmetlerini yakından takip ettiklerini kaydetti.





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