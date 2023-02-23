Bursa'da asayiş operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen asayiş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hırsızlık suçundan aranan ve hırsızlık suçuna karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il merkezinde 27 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, silahla yağma, uyuşturucu suçlarından haklarında yakalama kararları bulunan 18 şüpheli ile ev ve otomobilden hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.