Orhangazi'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.



Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurup sattığı öne sürülen Ö.H'nin (43) evinde savcının talimatıyla arama yaptı.



Operasyonda, söz konusu evde 139 adet tam, 29 adet bölünmüş uyuşturucu hap ve 5 gram yasaklı madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan Ö.H, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.

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