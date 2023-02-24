Bursa’da, depremlerde hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası yapıldı

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlar için Bursa’nın İnegöl ilçesinde başlatılan "Hatmi Şerif Kampanyası" kapsamında okunan 250 hatmin duası yapıldı.

Tarihi İshakpaşa Camisinde gerçekleştirilen dua programı merkezi sistemle ilçenin tamamındaki camilerde gerçekleşti.

Din görevlilerinin depremin yaşandığı günden günümüze kadar maddi ve manevi olarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduğunu belirten İnegöl Din Görevlileri Derneği Başkanı ve İshakpaşa Camii İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek ölmüş kardeşlerimize rahmet dilenmekte gerekse de yaralanmış olan kardeşlerimize şifalar dilemekteyiz. Dolayısıyla bu hafta da ölmüş olan kardeşlerimizin ruhlarına ithafen Yasin-i Şerif’ler, Hatmi Şerif okundu. Bunların duasını cuma namazından önce gerçekleştirmiş olduk. Bizler de İnegöl İshakpaşa Camiinde merkezi sistemle hem Yasin-i Şerif okuyarak hem de akabinde İnegöl’deki hemşerilerimizin, din görevlilerimizin okumuş olduğu Hatmi Şerifleri kardeşlerimizin ruhlarına ithafen bağışlamış olduk. Maddi ve manevi yönden Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, din görevlileri olarak bizler yaralı onarmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Her alanda bizler alandayız ve milletimizin iyi gününde, kötü gününde yanında olmaya devam edeceğiz inşallah."









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