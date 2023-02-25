Bursa'da Ukrayna vatandaşı kadın Müslüman oldu

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BURSA (AA) - Ukrayna vatandaşı Yulııa Hvozdıeva, Bursa Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müftülüğe başvuran Hvozdıeva, Müslüman olmak istediğini bildirdi.

Müftülük binasında gerçekleştirilen ihtida töreninde Hvozdıeva, İl Müftü Vekili Nurullah Koçhan rehberliğinde kelimeişehadet getirdi.

Koçhan, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdiği Hvozdıeva'ya ayrıca Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslam dini hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitapları hediye etti.

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