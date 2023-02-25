Orhangazi'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta bulunan ve üzerinde uyuşturucu ele geçirdikleri O.K. (34) ve R.E'yi (29) gözaltına aldı.

Zanlıların araçları ve evlerinden yapılan aramalarda hassas terazi, 12 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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