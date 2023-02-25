Depremde vefat edenler için Bursa'da mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu

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BURSA (AA) - Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Muradiye Camisi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Deprem Acil Yardım Bursa Gönüllüleri tarafından organize edilen etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, eski bakanlardan Faruk Çelik, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

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