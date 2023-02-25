Bursa'da kimyasal madde bulunan varilin patlaması sonucu 1 kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kimyasal madde bulunan varilin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Akıncılar Mahallesi'nde tarım arazisinde, içinde kimyasal madde bulunan varili spiral makinesiyle kesmeye çalışan Mehmet Evren ve yanındaki Resul M, yaşanan patlama nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Evren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Resul M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.