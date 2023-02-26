Bursalı yaşlı çiftten depremzedelere duygulandıran yardım

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Ali Günay ve 92 yaşındaki Fadime Günay çifti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşlara destek olabilmek için bir miktar para ve ördükleri kışlık kıyafetleri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teslim etti.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeniceabat Mahallesi'nde yaşayan Günay çifti, depremzedelere yardım yapmak için Başkan Dündar'ı ziyaret etti.

Günay çifti, içinde kendilerinin ördükleri kışlık kıyafetlerin olduğu bohça ile biner lirayı Dündar'a teslim etti.

Deprem haberini duyunca çok üzüldüklerini belirten Ali Günay, "Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın. Biz de oradaki insanlara elimizden geldiğince yardım etmek istedik. Mustafa başkanımız da sağ olsun bize yardımcı oldu. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Dündar da Günay çiftinden aldığı yardımları AFAD yetkililerine teslim etti.

Ziyarette, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de yer aldı.

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