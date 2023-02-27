Bursa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İznik istikametinden Orhangazi'ye giden Fırat Aktan (52) yönetimindeki 16 SLJ 09 plakalı hafif ticari araç, Keramet Mahallesi kavşağında dönüş yapmak isterken aynı yönde giden Murat Gedik (52) idaresindeki 06 BMH 879 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan İbrahim Ganidağlı (48), Özlem Ganidağlı (48) ve Zeynep Doğa Ganidağlı (17) ile hafif ticari araçta bulunan Rukiye Gedik (49) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

İbrahim, Özlem ve Zeynep Doğa Ganidağlı'nın Gaziantep'teki depremden etkilenerek Bursa'ya geldikleri öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.