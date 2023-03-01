Bursa’da kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

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BURSA (AA) - Bursa’da 5 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu.



Kestel ilçesinin Çataltepe Mahallesi’nde 5 gün önce 16 ATD 714 plakalı kamyonetini alarak evden ayrılan Recep Arı (31), uzun süre geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.



İhbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Burhaniye Mahallesi’ndeki tarlada Arı’nın cansız bedenine ulaştı.

Recep Arı’nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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