Bursa'da 3 gün arayla iki arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da 3 gün arayla iki arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Murat Kutlu ve Serdar Ergün'ün tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan Ahmet Burak D'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Bursa'da eczanede kalfalık yapan Serdar Ergün'ün (47) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından, Ergün'e ait 16 BT 773 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirlemişti.

İstanbul'da 28 Şubat akşamı durdurulan otomobilde yapılan aramada, Serdar Ergün'ün tabancayla vurularak öldürülüp cesedinin battaniyeye sarılı halde bagajda olduğu tespit edilmişti. Aracı kullanan katil zanlısı Ahmet Burak D. gözaltına alınmıştı. Ahmet Burak D. ifadesinde, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşı Murat Kutlu (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etmişti.

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