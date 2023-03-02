Bursa'daki komşu cinayeti davasında sanık baba ve kızıyla ilgili karar açıklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce silahla bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan komşusu, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, komşusu Zeki Özezen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Kıral D. ile taraf avukatları katıldı.

Önceki celsede verdiği mütalaasını yineleyen cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hakkında tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Kıral D'nin olayda kullandığı silah nedeniyle "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın kızı Ç.D'nin (16) ise "suç üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık, olayı gerçekleştirenin kendisi değil kızı Ç.D. olduğunu ileri sürdü.

Suçlamaları reddeden Kıral D, maktulün akrabalarının kendisi aleyhinde ifade verdiğini, hasta olduğunu bildikleri için cezaevinde mağdur edilmek istendiğini öne sürerek beraatini istedi.

Sanığın suçu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıla düşürdü. Ç.D'ye ise ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hüküm kuruldu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde 2021 yılının mayıs ayında komşular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla Zeki Özezen (30) silahla vurulmuştu. Özezen hayatını kaybetmiş, olayı gerçekleştirdiğini belirten Ç.D. gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Ç.D, cezaevinden savcılığa mektup yazarak suçlu olmadığını ve ailesinin talebiyle babasının suçunu üstlendiğini belirtmiş, bunun üzerine tahliye edilmiş, babası Kıral D. tutuklanmıştı.

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