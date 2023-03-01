Bursa'da arazide cesedi bulunan kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi

BURSA (AA) - Bursa'da kaybolan ve arazide cesedi bulunan Recep Arı'nın tabancayla öldürüldüğü belirlendi.



Kestel ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde cesedi bulunan Arı'nın Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

Tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Arı'nın cenazesi daha sonra defin işlemleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne getirildi.

Jandarma ekiplerince cinayetle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arı'nın eşi Selma Arı ve yakın arkadaşı Kadir I'nın işlemleri sürüyor.

Recep Arı'nın kardeşi Eren Arı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyini kaybolduğu süreçte 5 gün her yerde aradıklarını söyledi.

Jandarmaya, polise ihbarda bulunduklarını belirten Arı, şöyle konuştu:

"Tabancayla 6 el ateş edilmiş. Hiç kimseyle husumeti yoktu. Herkesle arası çok iyiydi. İyiliğinin, mertliğinin kurbanı oldu. Pusuya düşürdüler, kalleşçe sırtından vurdular. Vurulduğu yer hayvanların ahırının orası. Oraya daha önceden bakmıştık. Yanından geçmişiz ama görmemişiz. Ağabeyim işten çıkınca Kadir I'yı kahvehanenin önünden arabayla alıyor. 'İşimiz var' diyerek Kadir I'yı ormanlık alana götürüyor. Ormanlık alanda ne olduysa oldu. Kadir geldi, ağabeyim gelmedi ormandan. Kadir'le konuştuk, soğukkanlı bir şekilde davranmaya başladı. Ben şüphendim bazı şeylerden ama konduramadım."

Ağabeyinin üzerinden aracının anahtarı, cüzdanı ve telefonunun alındığını öne süren Arı, 4 bin liradan fazla parasının olduğunu ancak buna dokunulmadığını dile getirdi.

Arı, ağabeyinin aracını cesedinin olduğu yerde bulduklarını sözlerine ekledi.

Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'ndeki evinden 24 Şubat'ta 16 ATD 714 plakalı kamyonetiyle ayrılan Recep Arı'nın (31) uzun süre geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Burhaniye Mahallesi'ndeki bir arazide Arı'nın cansız bedenini bulmuştu.

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