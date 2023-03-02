Bursa'da beşiğinde rahatsızlanan 3 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde beşiğinde rahatsızlandığı fark edilerek hastaneye kaldırılan 3 aylık erkek bebek yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde yaşayan eden Suriyeli çiftin bebeği İbrahim Halil, annesi tarafından beşiğinde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan bebek, İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Bebek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Halil'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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