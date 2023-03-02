11. Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 200'den fazla firmanın katıldığı 11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'ndeki fuarın açılış töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey'in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu söyledi.

Aygül, Karacabey'in Türkiye'nin çok önemli bir tarım merkezi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karacabey, Bursa'mızın da gözbebeği olan bir ilçemiz. O yüzden bu tarım fuarın burada olması son derece önemli. Karacabey ilçemiz üretmiş olduğu tarımsal hasıla ve tarımsal üretim değeri olarak Türkiye'de marka olan bir ilçemiz. TÜİK verilerine göre de oldukça yüksek miktarda hayvancılık ve tarımsal üretim yapan ilçemiz. Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 40'ını Karacabey tek başına sağlıyor. Karacabey, ekonomik olarak oldukça önemli bir yere sahip. Türkiye'deki süt fabrikaları ve tohum firmalarının büyük bir kısmı burada yer almakta. Fuarlar, yeni modern teknolojinin tarımla buluşması açısından son derece önemli."

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise tarım ve hayvancılığın önemine dikkati çekti.

Belediye olarak, tarıma yönelik birçok faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Özkan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle organizasyonu buruk ve hüzünlü yaşadıklarıını belirtti.

Özkan, geçen yılın Karacabey çiftçileri açısından güzel geçtiğini ifade ederek, "Karacabey'imiz, domateste, tohumculukta, sebzede, meyvede birçok tarımsal faaliyette Bursa bazında bakıldığında küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta lider konumunda. Türkiye'ye mal olmuş ürünleri kaliteli bir şekilde çiftçimiz üretiyor. Karacabey çiftçisinin üretimle ilgili bir sıkıntısı yok. Bu yıl da çiftçilerimize bereketli ve hayırlı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Fuar, Karacabey Müftüsü Abdullah Karaca'nın dua ettirmesinin ardından ziyaretçilere açtı.

Gıda, tarım ve hayvancılık üzerine ekipman, makine, yöntem ve tekniklerin yer aldığı fuarın 5 Mart'ta sona ereceği ve her gün saat 22.00'ye kadar gezilebileceği kaydedildi.













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