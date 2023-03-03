İnegöl'de otomobilin çarptığı genç yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Alanyurt'tan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Elif B. idaresindeki 16 AVD 029 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Ferzat'a (22) çarptı.

Yaralanan Ferzat, kazayı görünce duran bir sürücü tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının, vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.







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