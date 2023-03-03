Bursa ve çevre illerde EYT'liler emeklilik başvurusunda bulunuyor

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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Yalova'da, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanun düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından bu kapsama giren vatandaşların başvuruları alınmaya başlandı.

Emeklilik başvurularını yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Görevliler gişelerde daha da artması beklenen yoğunluk nedeniyle binanın bahçe kapısında bekleyenleri sırayla içeriye alıyor. Sıra kendilerine geldiğinde emeklilik başvurusu bölümüne geçenler, dilekçelerini veriyor.



- Eskişehir

SGK Eskişehir İl Müdürlüğü önünde EYT'lilerin emeklilik dilekçesi vermek için bekleyenler zaman zaman kuyruk oluşturuyor.

Sırayla binaya alınan vatandaşlar, görevlilerin yönlendirmesinin ardından gişelerde işlem sırası bekleyip, emeklilik başvurusunda bulunuyor.

Yüksel Aydoğdu, AA muhabirine, emeklilik başvurusunda bulunacağı için mutluluk duyduğunu belirterek, "4-5 yıldır emekli olmak için bekliyordum. İnşallah bugün emekli olacağım." dedi.

Serpil Uçarer, yaklaşık 6 yıldır emekli olmak için beklediğini aktararak, emekli olduktan sonra çocuklarıyla mutlu bir hayat yaşamayı istediğini anlattı.

Fatma Bayraktar ise 6 yıldır beklediği emekliliğe kavuşacağını ifade ederek, "Çok mutluyum. Rabbim devletimize zeval vermesin. Hakkımız olanı aldık. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

- Balıkesir

Balıkesir'de, emekli olmak için bekleyen EYT'liler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından SGK İl Müdürlüğünde gelerek işlemlerini yaptırıyor.

Görevlilerden bilgi alan vatandaşlar, sıra kendilerine geldiğinde dilekçelerini imzalayıp teslim ediyor.

- Yalova



SGK Yalova İl Müdürlüğünde de EYT'lilerin emeklilik başvurularından dolayı zaman zaman yoğunluk oluşuyor.



İşlemlerini yaptıran Metin Şahan, prim gününü doldurup 7 yıldır emekli olmayı beklediğini aktararak, "EYT konusu gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Devlet yöneticilerimizden Allah razı olsun. Artık sigorta ödemeyeceğiz ve maaş alacağız. Onun için mutluyuz." diye konuştu.

10 yıldır emekli olmayı beklediğini kaydeden Kamile Dedeoğlu ise "Çok şükür, oldu. 4 yıl önce işten çıktım, işsizim. Hala emekli olacağıma inanamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sigortalılık başlangıcının 1995 olduğunu ve yıllardır bu anı beklediğini anlatan Levent Öztürk ile Hakkı Karahasan da EYT düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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