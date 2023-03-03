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Uludağ İhracatçı Birliklerinin şubat ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

AA

Uludağ İhracatçı Birliklerinin şubat ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) şubat ayında 2,8 milyar dolar ihracat yaptı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen ay yurt dışına 2 milyar 777 milyon 98 bin dolarlık ürün gönderen birliklerin Ocak-Şubat 2023 ihracatı, 2022'nin ilk 2 ayına kıyasla yüzde 13 artarak 5 milyar 607 milyon dolar oldu.

Geçen ay, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) dış satımı 2 milyar 270 milyon 487 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB'in Ocak-Şubat 2023 ihracatı geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 14 artarak 4 milyar 620 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği şubat ayında 108 milyon 411 bin dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 80 milyon 868 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği 18 milyon 146 bin dolar ihracat kaydetti.

Şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 13 milyon 172 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk 2 ayında yüzde 34 artışla 24 milyon dolar seviyesinde dış satıma imza attı.

Ayrıca, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin şubat ayı ihracatı 286 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan, ülkeyi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Yaraları sarmak için dayanışma ruhuyla hareket etmeyi sürdürmek gerektiğini belirten Çelik, "Diğer yandan afetin maddi hasarları da çok büyük. Bu nedenle ekonomik açıdan da güçlü olmayı ve maddi yıkımın boyutunu minimuma indirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürmeliyiz. Sanayi çarklarımız üretim ve ihracat için dönmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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