Bursa'da tartıştığı husumetlisini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

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BURSA (AA) - Bursa'da, tartıştığı husumetlisini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Ömer Şehzade'yi (35), okulun önünde tartıştıkları sırada silahla vurarak öldüren İbrahim Ç'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısı, adliyeye gönderildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kendisinin ve Ömer Şehzade'nin çocuklarının birkaç gün önce kavga ettiğini, daha sonra yolda kalabalık bir grupla beraberken Şehzade ile karşılaştıklarını ve üzerine geldikleri için çıkardığı sırada tabancasının ateş aldığını söylediği öğrenildi.

İbrahim Ç'nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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