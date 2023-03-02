Bursa'da arazide cesedi bulunan kişinin katil zanlısı arkadaşı tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'da kaybolduktan 5 gün sonra arazide tabancayla vurulmuş bulunan Recep Arı'nın öldürülmesine ilişkin 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince cinayetle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arı'nın eşi Selma Arı ile arkadaşı Kadir I, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak "kasten öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Kadir I. tutuklandı. Maktulün eşi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'ndeki evinden 24 Şubat'ta 16 ATD 714 plakalı kamyonetiyle ayrılan Recep Arı'nın (31) uzun süre geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Burhaniye Mahallesi'ndeki bir arazide 1 Mart'ta aracının yakınında cesedi bulunan Arı'nın tabancayla öldürüldüğü belirlenmişti.

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