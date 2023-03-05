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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Metin Toy, Dmitrii, Mbativol, Murilo, Gökhan Göz, Emre Batur (Burak Çevik, Fatih Yorulmaz, Fatih Cihan, Halil Dolaşık)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Marko, Hakan Polat, Saadat Barda, Matheusz, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Görkem Sertel, İzzet Alp Akkuş, Emre Berat Fırat, Erenhan Can)

Setler: 25-18, 26-24, 18-25, 25-14

Süre: 102 dakika (23, 30, 27, 22)





BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.





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