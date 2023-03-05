Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaşanan darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından soyunma odası koridorunda yaşandığı iddia edilen darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulduğu ifade edildi.

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