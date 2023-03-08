Bursa'da 70 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 70 yaşındaki bir kişi, aracının içinde ölü bulundu.
Taşpınar Mahallesi'nde celeplik yaparak geçimini sağlayan Selahattin Yılmaz'dan dün öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, onu aramaya başladı.
Dere Mahallesi girişinde Setboyu Sokak yakınında Yılmaz'ın park halindeki 35 RD 834 plakalı kamyonetini gören vatandaşlar, bu kişinin aracın içinde olduğunu gördü.
Olay yerine çağrılan polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Vücudunda darp ya da cebir izine rastlanmayan Yılmaz'ın ölüm sebebi, otopsi sonucunda belirlenecek.