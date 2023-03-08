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Bursa'da Mimar Sinan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi düzenlenen törenle başladı

AA

Bursa'da Mimar Sinan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi düzenlenen törenle başladı

BURSA (AA) - Yıldırım Belediyesi, 3 bina 28 adet bağımsız bölüm, 33 hak sahibi ile yüzde 95 oranında uzlaşma sağlayarak kentsel dönüşüm gayrimenkul devir sözleşmeleri imzalayıp, Mimar Sinan Mahallesi'nde dönüşüm projesine başladı.

Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı olarak ilan edilen 6 bin metrekarelik alana ait Mimar Sinan Mahallesi dönüşüm projesini başlattı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde 8019 ada 1 parsel kentsel dönüşüm projesinin başlangıcı düzenlenen yıkım töreniyle başlandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, depreme dayanıksız binaları yıkarak yerine güvenli ve modern binalar inşa ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin acısını derinden hissettiklerini belirten Yılmaz, bu acıların yenilerinin yaşanmaması, evlerimizin birer mezar dönüşmemesi için kentsel dönüşüm bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Özellikle Bursa gibi deprem kuşağında yer alan şehirler için kentsel dönüşümün, ertelenemeyecek ve zaman kaybedilemeyecek kadar hayati öneme sahip bir konu olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bursa gibi sanayinin de etkisi ile hızlı ve plansız büyüyen kentlerde, günümüz şehircilik anlayışıyla bağdaşmayan yaşam alanları ortaya çıkarken şehirlerin içerisinde de çöküntü bölgeleri oluştu. Bu yapılaşmalar her şeyden önce insan hayatını riske atıyor. Yıldırım Belediyesi olarak insanlarımıza güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım’ın farklı noktalarında eş zamanlı özgün kentsel dönüşüm projeleri uyguluyoruz. "

Yılmaz, kentsel dönüşüm konusunda vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı dönüşüm ilkesiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından rezerv yapı alanı olarak ilan edilen yaklaşık 6 bin metrekare alana sahip Mimarsinan Mahallesi 8019 ada 1 parsel kentsel dönüşüm proje alanı üzerinde 13 adet bina 28 adet bağımsız bölüm, 33 hak sahibi ile yüzde 95 oranında uzlaşma sağlayarak kentsel dönüşüm gayrimenkul devir sözleşmeleri imzaladık. 3 bloktan oluşan projemizde, binalarımız zemin üstü 5 kat olacak şekilde inşa edilecek ve yatay mimari anlayışımızı yansıtacak. Toplam 131 konutun yer alacağı projede; 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark yer alacak. Projemizin şimdiden Yıldırım’a ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz. "

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik de, Yıldırım’ın imarı için çalışan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı tebrik etti.

Yıkım programına, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


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