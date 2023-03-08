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Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için standartlara uygun çadır üretiyor

AA

Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için standartlara uygun çadır üretiyor

BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde çadır ihtiyacının karşılanması için meslek liselerinde üretim çalışmalarına devam ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen okullarda öğretmen ve öğrenciler tarafından yürütülen çalışmalara Bursa Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki usta öğreticiler de destek oluyor.

Bu okullardan 132 yıllık geçmişe sahip Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki atölyelerde günde 12 saatten fazla mesai yapılarak AFAD standartlarında üretilen çadırlar, depremden etkilenen illere gönderiliyor.

Lisenin müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, çadır üretiminde kentteki meslek liselerinin dikiş ve metal öğretmenleri, öğrenciler ile Olgunlaşma Enstitüsünün usta öğreticilerinin yer aldığını söyledi.

Tarım lisesi niteliğinde de faaliyet gösterdiği için seraları bulunan okulun atölyelerinin geniş ve çadır üretimi için elverişli olduğunu belirten Cihan, "Günlük yaklaşık 50 çadırı çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Şu anda biraz daha fazla mesai harcayarak kapasiteyi 80 ila 100 arasına çıkarmak için uğraşıyoruz. Bölgeye, AFAD'a da destek olmak amacıyla çadır üretimini sağlıyoruz." dedi.

Cihan, alev ve su geçirmez brandaların kesim ve birleştirme işlemlerinin yapıldığını, dikiş aşamasıyla örtü kısmının tamamlandığını aktardı.

İskeletin ise galvaniz paslanmaz boruların kesilmesi ve kaynak işlemiyle hazırlandığını bildiren Cihan, "Burada ilk denemelerini kuruyoruz tüm çadırların, eğer bir hata varsa o hataları telafi ediyor, gideriyoruz. Daha sonra bunların paketleme işlemini yaparak sevkiyata hazır hale getiriyoruz. Ortalama bir kamyonda 200 çadırı, Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda deprem bölgesine sevk edilecek hangi il varsa oraya sevk ediyoruz." diye konuştu.

- "300 metrekare bir çadırın içinde üretim yapıyoruz"

Cihan, AFAD standartlarında, şartnameye uygun olarak uzun yıllar dayanabilecek çadırların üretiminde öğrencilerin dersler dışında 2 ila 5 saat gönüllü çalıştıklarını dile getirdi.

Olabildiğince hızlı ve sağlıklı şekilde bölgedeki çadır ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Cihan, şu bilgileri verdi:

"300 metrekare bir çadırın içinde üretim yapıyoruz. İç kısımda kesim ve yapıştırma işlemini yapıyoruz. Öğretmenlerimizle usta öğreticilerimiz ve öğrencilerimiz yaklaşık 50 kişi branda üretiminde görev alıyor. Çadırlar 4 metreye 4 metre ölçülerde. Çadırları hem alev almaz hem de su geçirmez özelliğe sahip kumaştan 3 katmanlı olarak üretiyoruz. Hem ısı izolasyonu var hem su izolasyonu var. İç kısmında su geçirmez astar, aynı zamanda soğuk ve sıcak geçirmez bir astar özelliği var. İçinde 'izolasyonlu folyo' dediğimiz kalın alüminyum folyoyu kullanıyoruz. Dış kısmında ise brandayı kullanıyoruz. Gergi ipleriyle beraber galvaniz iskelet üzerine bu çadır monte oluyor. Bunlarda baca çıkışları var. Aynı zamanda soğuk havalarda içinde soba kurmak mümkün. Çadırlar yazın ise sıcaktan etkilenmeyecek şekilde ısı izolasyonuna sahip."

Ali Cihan, 08.30-16.30 ile 16.30-21.00 olmak üzere günde iki vardiya üretim yapıldığını, çalışmaların dışarıdan kameralarla izlenebildiğini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Zeynep Rümeysa Filiz de okulda halihazırda sera üretimi yaptıklarını, şimdi de depremzedelere destek için çadır ürettiklerini söyledi.

Depremzedelere yardımcı olmak istediğini anlatan Filiz, bu çalışmanın bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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