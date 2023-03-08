Osmangazi Belediyesi Gaziantep'te konteyner kent kuruyor

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BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa ettiği konteyner kentin kurulumuna başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaraları sarmak adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Osmangazi Mahallesi" adı altında konteyner kent inşa ediyor.

Konteyner kent kurulacak alanda arazi düzleme çalışmalarını tamamlayarak zemin tesviyesi ve altyapı çalışmalarını da bitiren belediye ekipleri, konteynerlerin kurulumuna başladı. Her biri 54 metrekareden oluşan konteynerlerin içerisinde tuvalet, banyo ve mutfak tezgahı bulunacak.

Toplam 100 konteynerden oluşacak Osmangazi Mahallesi, yüzlerce depremzedenin barınma ihtiyacını karşılayacak. İnşa edilen konteyner kentte barınacak depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla konteyner kent içerisinde okul, millet kıraathanesi, mescit ve çocuk oyun alanı da yer alacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kalıcı konutlar yapılana kadar depremzede vatandaşların barınma ihtiyacının konteyner kent ile karşılandığını ifade etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuracakları Osmangazi Mahallesi için altyapı ve zemin düzenleme çalışmaları tamamlanan bölümlere konteynerleri yerleştirmeye başladıklarını belirten Dündar, "Depremzede vatandaşlarımızın acılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek adına tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Yakın zamanda burada hayat başlayacak. Vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

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