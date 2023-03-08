Sivil toplum kuruluşları Adıyaman için sanayi ve turizme destek çağrısı yaptı

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BURSA (AA) - Bursa'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'dan ayrılanların dönüşünü sağlamak ve şehirde ağır sanayi, ekonomi, turizm, tarım ile hayvancılık çalışmalarına destek olmak için çağrı yaptı.

Kentteki STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bursa Adıyamanlılar Derneği Genel Sekreteri Ergin Polat, deprem bölgelerinde ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımların geç atılması halinde bölgenin demografik yapısını tehdit edeceğini belirtti.

Yaptıkları son çalışmadaki verilere göre, deprem sonrası başka kentlere yerleşen insanların yüzde 40'ının Adıyaman'a geri dönmeyeceğini belirttiğini aktaran Polat, "Bu nedenle ana sanayi şart olmuştur. Otomotiv sektörünün yanı sıra turizm, gıda, tekstil, tarım ve hayvancılık gibi önemli sektörlerde iş yapan kurum ve kuruluşların Adıyaman'a yatırım yapması teşvik edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Adıyamanlılar Derneği Başkanı Aziz Binzet de ekonominin canlanması için yerel üreticilere destek olunmasının bölgenin hızlı bir şekilde yaralarını sarmasına katkı sunacağını vurgulayarak, "Organize sanayide bulunan ve hasar gören bütün fabrikaların hızlı bir şekilde devreye sokulması iş istihdamının bir an önce sağlanması gerekiyor. Kırsalı güçlendirmek anlamında özellikle merkez ve ilçelerimizdeki kooperatiflere destek olunması çok faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kahtalılar Derneği Başkanı Mehmet Şimşek ise kentin tarihi dokusu ön plana çıkarılarak Adıyaman merkezli turlar düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Depremle birlikte yıkılan otellerin yerine kentin dokusuna uygun güvenilir konaklama alanları yapılmalı. Ana sanayi iş kollarının bölgeye teşvik edilerek istihdam yaratılmalıdır. İstihdam olmadan bölgeye dönüşler olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

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