Mudanya'da depremzedeler yararına resim sergisi açıldı

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BURSA (AA) - Mudanya Belediyesi Hobi Sanat Atölyeleri kursiyerlerinin "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırladığı resim sergisinin geliri depremzedelere bağışlanacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Hanımeli İmece Evi'nde açılan resim sergisini gezdi.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Hanımeli İmece Evi’nin böylesine önemli bir günde bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti.

Etkinlikte emeği geçen kadınlara teşekkür eden Türkyılmaz, Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olmasını diledi.

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