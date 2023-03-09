Çadır kentlerdeki çocuklara "Karagöz ve Hacivat"la depremi unutturmaya çalışıyorlar

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BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illeri karavanla gezerek çocuklara eğlenceli gösteriler sunuyor.

KARAKUM Müdürü ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, Karagöz oynatıcısı (hayali) Nevzat Aydın ve asistan Emir Kaçar, afetin çocuklarda oluşturduğu travmayı azaltmak için malzemelerini hazırlayıp Bursa'dan karavanla yola çıktı.

"Umut Güneşi Projesi" kapsamında BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve sponsor firmalardan destek alarak deprem bölgesine gelen ekip, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki bazı çadır kentlerde çocuklara Karagöz ile Hacivat gölge oyununu sundu, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Öztahtalı, yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi"nin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatarak, arama kurtarma faaliyetlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentlerde depremin çocuklarda bıraktığı etkilere dikkati çekti.

Çocukların, yaşadıkları olumsuzluklara rağmen hayata gülümsemeye çalıştığını belirten Öztahtalı, şunları kaydetti:

"KARAKUM olarak depremden etkilenen çocuklarımızın travmalarını hafifletmek, birazcık daha olsun gülümsetmek için yola çıktık. Bir hafta boyunca depremden etkilenen bölgede Karagöz perdesini kurarak duygularını paylaşmayı, 'Daima yanınızdayız' demeyi hedefledik. İlk durağımız Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi oldu. İlk perdemizi Pınarbaşı çadır kentte kurduk. İlk kez Karagöz izleyen gözleri, kahkahalar atarken yüzlerdeki o mutluluğu anlatamam. Bölgede herkes canla başla çalışıyor. Ertesi gün Kahramanmaraş merkezde Avşar çadır kentteydik. Orada da bizi heyecanla bekleyen çocuklarımızla buluştuk."

Gaziantep kent merkezinde de çocuklarla bir araya geldiklerini aktaran Öztahtalı, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin ardından Hatay'a geçeceklerini sözlerine ekledi.

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