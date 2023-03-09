Çadır kentlerdeki çocuklara "Karagöz ve Hacivat"la depremi unutturmaya çalışıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çadır kentlerdeki çocuklara "Karagöz ve Hacivat"la depremi unutturmaya çalışıyorlar

AA

Çadır kentlerdeki çocuklara "Karagöz ve Hacivat"la depremi unutturmaya çalışıyorlar

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illeri karavanla gezerek çocuklara eğlenceli gösteriler sunuyor.

KARAKUM Müdürü ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, Karagöz oynatıcısı (hayali) Nevzat Aydın ve asistan Emir Kaçar, afetin çocuklarda oluşturduğu travmayı azaltmak için malzemelerini hazırlayıp Bursa'dan karavanla yola çıktı.

"Umut Güneşi Projesi" kapsamında BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve sponsor firmalardan destek alarak deprem bölgesine gelen ekip, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki bazı çadır kentlerde çocuklara Karagöz ile Hacivat gölge oyununu sundu, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Öztahtalı, yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi"nin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatarak, arama kurtarma faaliyetlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentlerde depremin çocuklarda bıraktığı etkilere dikkati çekti.

Çocukların, yaşadıkları olumsuzluklara rağmen hayata gülümsemeye çalıştığını belirten Öztahtalı, şunları kaydetti:

"KARAKUM olarak depremden etkilenen çocuklarımızın travmalarını hafifletmek, birazcık daha olsun gülümsetmek için yola çıktık. Bir hafta boyunca depremden etkilenen bölgede Karagöz perdesini kurarak duygularını paylaşmayı, 'Daima yanınızdayız' demeyi hedefledik. İlk durağımız Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi oldu. İlk perdemizi Pınarbaşı çadır kentte kurduk. İlk kez Karagöz izleyen gözleri, kahkahalar atarken yüzlerdeki o mutluluğu anlatamam. Bölgede herkes canla başla çalışıyor. Ertesi gün Kahramanmaraş merkezde Avşar çadır kentteydik. Orada da bizi heyecanla bekleyen çocuklarımızla buluştuk."

Gaziantep kent merkezinde de çocuklarla bir araya geldiklerini aktaran Öztahtalı, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin ardından Hatay'a geçeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanya'da depremzedeler yararına resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Mudanya'da depremzedeler yararına resim sergisi ...
Sivil toplum kuruluşları Adıyaman için sanayi ve turizme destek çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Sivil toplum kuruluşları Adıyaman için sanayi ve ...
Osmangazi Belediyesi Gaziantep'te konteyner kent kuruyor
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi Gaziantep'te konteyner kent ...
Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için standartlara uygun çadır üretiyor
YEREL HABERLER Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için ...
Bursa'da Mimar Sinan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi düzenlenen törenle başladı
YEREL HABERLER Bursa'da Mimar Sinan Mahallesi Kentsel Dönüşüm ...
Bursa'da "Deprem Gerçeği ve Bursa" paneli yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da "Deprem Gerçeği ve Bursa" paneli yapıldı
Bursa'da 70 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da 70 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu
Bursa'da tartıştığı iki yeğenini öldüren sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Bursa'da tartıştığı iki yeğenini öldüren sanık hakim ...
Bursa'da bir kişi evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da bir kişi evde ölü bulundu
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından ...
Bursa'da bıçakladığı kardeşlerden birini öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Bursa'da bıçakladığı kardeşlerden birini öldürmekle ...
Bursa'da kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin evleri kurayla belirlendi
YEREL HABERLER Bursa'da kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin ...
Bursa'da depremzedelere kıyafet desteği
YEREL HABERLER Bursa'da depremzedelere kıyafet desteği
Bursa'daki olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına alınan 9 kişi serbest
YEREL HABERLER Bursa'daki olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına ...
Bursa'daki olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına alınan 9 kişi serbest
YEREL HABERLER Bursa'daki olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına ...
Bursa'daki 6 asırlık medrese bilim meraklılarını ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Bursa'daki 6 asırlık medrese bilim meraklılarını ...
Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden dernek gönüllüleri afet müdahale çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden dernek gönüllüleri ...
Bursa'da yaşlı adamın zehirlendiği iddiasına ilişkin yeniden yapılan yargılamada iki sanığın cezası değişmedi
YEREL HABERLER Bursa'da yaşlı adamın zehirlendiği iddiasına ilişkin ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelere içme suyu dağıttı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelere ...
Şiddetli rüzgar nedeniyle bugün Uludağ'a teleferik seferi yapılamayacak
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar nedeniyle bugün Uludağ'a teleferik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.