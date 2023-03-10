Bursa-İstanbul hattında 10 deniz otobüsü seferi iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarın Bursa-İstanbul arasındaki 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00 ila 15.25 arasındaki 10 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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