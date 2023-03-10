Bursa-İstanbul hattında fırtına nedeniyle 4 deniz otobüsü seferi daha iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki seferlerinden 4'ü daha kuvvetli fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 08.00-15.25 saatlerindeki 10 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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