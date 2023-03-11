Mudanya'da hastane projesinin engellendiği iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde inşa ettirmek istediği özel sağlık kuruluşunun imar işlemleriyle ilgili engeller çıkarıldığı iddiasıyla açlık grevine başlayan Dr. Kayhan Turan, ortopedi hastanesini kurmak için yıllardır büyük bir çaba ile çalıştığını söyledi.

Turan, Mudanya Mütareke Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, greve başlamasının ardından 27 günde 15 kilogram kaybettiğini ve bu süre içinde bir kez hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hastanelerin sağlamlığı konusunun yeniden gündeme geldiğini belirten Turan, şu değerlendirmede bulundu:



"Marmara Bölgesi'nde, Mudanya'da depreme dayanıklı bir ortopedi hastanesinin ne kadar anlamlı ve gerekli olduğunu tüm kamuoyuna anlatabildim. Mudanya'da kurmak istediğimiz ortopedi hastanesi için yıllardır büyük bir çaba ile çalışıyorum, adeta savaşıyorum. Şimdiye kadar kimsenin farkında olmadığı bu mücadelede kimlerle, neyle, nasıl kumpaslar ve kirli ittifaklarla uğraştığım gözler önüne serildi."

Turan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın, daha önce kendilerine verilen ruhsatı inkar ettiğini öne sürerek, yaşadığı zorluklar ya da neler çektiğinin değil, bu eylemin ülkeye ve bölgeye kazandırdıklarının daha fazla konuşulmayı hak ettiğini belirtti.

Açlık grevine başlamasının ardından bazı kazanımlar elde ettiğini savunan Turan, "Eylemim, 1/1000'lik imar plan çalışmasının hızlanmasını sağladı. Belediye Başkanı, bu eylemin yarattığı etki karşısında aceleyle de olsa imar planının Belediye Meclisine sunulacağı tarihi açıklamak zorunda kaldı." diye konuştu.

Dr. Kayhan Turan, belediye binası önündeki açlık grevine Mudanya Parkı'nda devam edeceğini sözlerine ekledi.

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