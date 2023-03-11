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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Yiğit Gönültaş

Frutti Extra Bursaspor: Needham 8, Onuralp Bitim 23, Auguste 9, Dudzinski 19, Clemmons 14, Yiğitcan Saybir 6, Ömer Utku Al 11, Dawkins 2, Mithat Can Özalp, Enes Berkay Taşkıran

Aliağa Petkimspor: Chery 17, Dorukhan Engindeniz, Prewitt 8, Aldridge 18, Simmons 22, Booth 13, Ege Arar 2, Murat Meriç Kuntker 5, Nusret Yıldırım, Yavuz Gültekin, Ömercan Engin

1. Periyot: 17-23

Devre: 38-38

3. Periyot: 70-61





BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 92-85 yendi.

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