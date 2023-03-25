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Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi kozmonot ve astronotları ağırladı

AA

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi kozmonot ve astronotları ağırladı

BURSA (AA) - Kozmonot Aleksandr Aleksandrov ile ABD'li astronotlar Reinhold Ewald, Andre Kuipers ve Pedro Duque, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinde (GUHEM) söyleşiye katıldı.

"Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezi" GUHEM, Uzay Kaşifleri Derneğinin (Association of Space Explorers-ASE) iki yılda bir düzenlediği Gezegen Kongresi'ne (Planetary Congress) ev sahipliğini yapacak.

Bu sene 25-29 Eylül'de gerçekleştirilecek kongrede, çalışmalarıyla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için çalışmalarda bulunacak.

Kongre öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında kozmonot Aleksandrov ile astronotlar Kuipers, Duque ve Ewald, GUHEM'de bilim meraklılarıyla bir araya geldi.

Bilim insanları, çok sayıda çocuk ile ebeveynlerinin katıldığı söyleşide uzay macerasına nasıl başladıklarını, nelerle karşılaştıklarını anlattı.

Astronot Reinhold Ewald, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa ve GUHEM'i hazırlıklı bulduklarını söyledi.

Yerel organizasyon komitesinin hazırlıklarıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını belirten Ewald, "GUHEM, bilim eğitimini ve uzay farkındalığını artırmak için kurulmuş bir merkez. Bizim astronotlar derneğimizin hayata geçirmek istediği şeyleri siz zaten burada yapıyorsunuz." dedi.

Uzay Kaşifleri Derneğinin üyelerinin daha önce uzaya çıkmış astronot ve kozmonotlardan oluştuğunu dile getiren Ewald, uzay keşiflerini devam ettirmeyi ve genç nesillere aktarmayı hedeflediklerini aktardı.

GUHEM'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ewald, kongre hakkında şu bilgileri verdi:

"Gerçekleştireceğimiz kongrede önemli olan; Ay'a, Mars'a tekrar gidecek miyiz? Dünyadaki teknolojiyi geliştirmek için uzayda neler yapacağız? Bunun gibi konuları işlemek istiyoruz. Derneğimizde Amerikalı, İngiliz, Fransızların olması önemli değil. Bizim üyelerimizin uzaya çıkmış olması gerekiyor. Türkiye'den henüz uzaya çıkan birisi yok ama yakın zamanda bir Türk astronotun uzaya çıkması gündemde. Kendisi yörüngedeki ilk turunu tamamladıktan sonra doğal olarak bizim derneğimizin de üyesi olacak. Biz de bundan çok mutlu olacağız."


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